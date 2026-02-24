APS Danilo D' Argenio presenta Find Your Job 2.0 | Un' opportunità unica per orientarsi nel mercato del lavoro

L'evento si terrà il 5 marzo 2026, dalle 14:30 alle 19:00, presso la Camera di Commercio Irpinia Sannio, in Piazza Duomo n.5, Avellino Dopo il grande successo dell'edizione precedente, che ha visto la partecipazione di oltre 21 aziende e più di 200 colloqui, l'APS Danilo D'Argenio è lieta di annunciare la seconda edizione dell'evento 'Find Your Job 2.0'. L'iniziativa si propone di supportare i giovani dai 18 ai 35 anni nel loro percorso di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Il nostro obiettivo è continuare a crescere, come già testimoniato dai più di 150 candidati che hanno partecipato alla passata edizione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Rosalia Porcaro in scena ad Avellino per l’evento solidale dell’APS Danilo D’Argenio

Gubbio Job: opportunità e futuro. La fiera del lavoro sbarca in cittàLa seconda edizione di “Gubbio Job” è partita ufficialmente.