Il sistema d’allerta e una app contro la violenza di genere | ecco l’idea dei ragazzi del Bachelet di Abbiategrasso

Un gruppo di studenti di un liceo di Abbiategrasso ha ideato un sistema di allerta e un’app contro la violenza di genere. La proposta nasce dall’esperienza scolastica e mira a offrire strumenti pratici di sostegno e prevenzione. I ragazzi hanno presentato il progetto in un evento locale, coinvolgendo insegnanti e rappresentanti della comunità. La soluzione si concentra sulla sensibilizzazione e sull’intervento rapido in situazioni di emergenza.

Abbiategrasso (Milano), 5 maggio 2026 – Un percorso che ha guidato tutti gli studenti a un gesto simbolico, l’inaugurazione di una panchina rossa all’interno dell’istituto, e che ha spinto ad andare oltre: gli stessi studenti, infatti hanno sviluppato un dispositivo di allerta e un’app dedicati alla sicurezza personale con cui questa settimana partecipano alla competizione di Junior Achievement Italia a Roma. Pochi giorni fa i ragazzi della 5ªBT dell’Istituto Bachelet di Abbiategrasso hanno dimostrato che la scuola può essere il luogo in cui l’educazione civica si trasforma in un progetto concreto e di impatto. Il processo ispiratore . Tutto è nato da un’esperienza vissuta l’anno scorso dai ragazzi, che hanno assistito a un processo per stalking al Tribunale di Milano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il sistema d’allerta e una app contro la violenza di genere: ecco l’idea dei ragazzi del Bachelet di Abbiategrasso Notizie correlate “Anche la mancanza di cura è violenza”: torna il presidio della Rete bergamasca contro la violenza di genereIl presidio contro la violenza di genere di Rete bergamasca, scende in piazza nuovamente in Largo Rezzara, l’8 maggio alle 18,30 Bergamo. Perugia contro la violenza di genere, da palazzo dei Priori sventola "Mai bandiera bianca"Il Comune esporrà il vessillo lungo corso Vannucci per tutto l'anno come monito contro ogni forma di sopruso nei confronti delle donne Perugia unita...