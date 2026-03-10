Perugia contro la violenza di genere da palazzo dei Priori sventola Mai bandiera bianca

Perugia ha partecipato alle celebrazioni dell’8 marzo con un’azione contro la violenza di genere. Dal palazzo dei Priori è stato esposto uno striscione con la scritta

Il Comune esporrà il vessillo lungo corso Vannucci per tutto l'anno come monito contro ogni forma di sopruso nei confronti delle donne Perugia unita contro la violenza sulle donne. In occasione delle celebrazioni per l'8 marzo la città ha ospitato un'iniziativa un’iniziativa della campagna “Contro la violenza sulle donne mai bandiera bianca”, promossa a livello nazionale da Anci in collaborazione con il dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. La campagna è stata ideata e fortemente voluta dalla sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, in qualità di delegata Anci alle pari opportunità.... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Violenza sulla donna, Perugia aderisce a "mai bandiera bianca". Il 9 marzo: storie al femminile"Contro la violenza sulla donna mai bandiera bianca": è lo slogan della campagna di comunicazione promossa da Anci e Dipartimento Pari Opportunità...

"Mai bandiera bianca": il Comune aderisce alla campagna contro la violenza sulle donneIl Comune di Pordenone, tramite una delibera, ha scelto di aderire alla campagna nazionale promossa da Anci e Dipartimento per le Pari Opportunità,...

Contro la violenza sulle donne mai bandiera bianca, bandierone a Palazzo dei Priori | Il videoAlla fine, lungo corso Vannucci, è stata esposta dal Palazzo dei Priori la bandiera con lo slogan Contro la violenza sulle donne Mai bandiera bianca. Un gesto che simboleggia l'impegno permanente dei ...

Perugia unita contro la violenza sulle donne, 'Mai bandiera bianca'(ANSA) - PERUGIA, 09 MAR - All'indomani dell'8 marzo, Perugia ha ospitato un'iniziativa della campagna Contro la violenza sulle donne mai bandiera bianca, promossa a livello nazionale da Anci in col ...

