A fine anni Ottanta, un magistrato impegnato nelle indagini sugli appalti pubblici lavora senza sosta per portare alla luce pratiche illegali. Nel corso delle sue attività, si imbatte in un’informativa riservata che viene custodita in una cassaforte, mantenendo la documentazione sotto chiave e lontano da occhi indiscreti. La vicenda si inserisce in un contesto di inchieste tese a svelare eventuali irregolarità nel settore degli appalti pubblici.

Fine anni Ottanta. Da una parte un magistrato solitario e ostinato, Alberto Di Pisa, che scava nel ventre sporco degli appalti pubblici. Dall'altra il sindaco più amato e celebrato della "Primavera di Palermo" (1985-1990), Leoluca Orlando, il volto del riscatto morale di una città soffocata da Cosa Nostra. Tra loro, una domanda che finora non ha avuto una definitiva risposta: la stagione del rinnovamento del capoluogo siciliano fu una vera svolta o solo un cambio di facciata dietro cui continuava a muoversi il vecchio sistema di potere? A riaccendere i riflettori il libro «La Verità sul Dossier Mafia-Appalti» firmato dagli ex ufficiali del Ros Mario Mori e Giuseppe De Donno.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il ruolo di Orlando e quell'informativa chiusa in cassaforte

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