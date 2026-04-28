Oklahoma cappotto a Phoenix e serie chiusa Sorpresa Orlando | Pistons ko Jokic trascina Denver

I campioni in carica hanno battuto i Suns senza problemi, grazie alla prestazione dominante di Gilgeous-Alexander. La partita si è conclusa con una vittoria netta per la squadra di Oklahoma, che ha chiuso la serie. Nel frattempo, a Orlando, i Pistons sono stati sconfitti, mentre a Denver Jokic ha guidato la squadra alla vittoria. La giornata di basket ha visto diverse sorprese e risultati chiave.

I Magic continuano a sorprendere, battono Detroit in gara-4 e li mettono con le spalle al muro nella serie. Oklahoma City non fa sconti a Phoenix e manda in vacanza i Suns mentre Denver supera Minnesota. Adesso la squadra con il miglior record della Eastern Conference e’ davvero nei guai. Un’altra prestazione offensiva deludente mette i Pistons con le spalle al muro. I Magic vincono con personalità nonostante i problemi al tiro di un Banchero (418 dal campo) comunque decisivo e soprattutto di Suggs (113) e l’infortunio muscolare subito da Franz Wagner che lo costringe alla resa nel finale del terzo quarto. I minuti del tedesco però li prende un super Cain che regala a Orlando difesa, fisicità e una schiacciata pazzesca sul malcapitato Duren (autore di un’altra prova veramente negativa) a 8’34’’ dalla sirena.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Oklahoma, cappotto a Phoenix e serie chiusa. Sorpresa Orlando: Pistons ko. Jokic trascina Denver Notizie correlate Houston sbanca Oklahoma City, Jokic fa volare Denver a ChicagoHouston passa a Oklahoma City contro i rimaneggiati Thunder, San Antonio ha la meglio su Dallas mentre la solita tripla doppia di Jokic aiuta i... Playoff NBA: Oklahoma City sul 2-0 contro Phoenix, Detroit pareggia con OrlandoI Thunder dominano ancora i Suns trascinati da Gilgeous-Alexander, mentre i Pistons reagiscono dopo gara-1 e riportano la serie in equilibrio.