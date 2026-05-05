Dopo due mesi di assenza, Antonio Vergara torna a far notizia. Era stato uno dei volti più presenti nel calcio italiano, attirando l'attenzione di media e tifosi. Ora, con il suo ritorno, riprende il suo ruolo nel panorama sportivo, senza commenti o dichiarazioni ufficiali. La sua presenza, che aveva caratterizzato i mesi passati, si ripresenta nuovamente, riempiendo di nuovo le pagine dedicate allo sport.

Antonio Vergara, rieccolo. Il giovane non giovane che a un certo punto sembrava aver monopolizzato il calcio italiano. Solo in Italia potevamo considerare giovane un calciatore di 23 anni. Anche Zola in effetti si rivelò a 23 anni ma erano anche altri tempi, lui giocava alla Torres, a scoprirlo fu Luciano Moggi che di calcio ne capiva e ne capisce, e lo portò a Napoli. Vergara è stato uno degli uomini in più del Napoli di Conte che quest’anno è stato falcidiato dagli infortuni. Il suo gol al Chelsea fu illusorio. Poi ne segnò un altro alla Fiorentina. Gattuso (è stato ct della Nazionale, sembra assurdo ma è così) lo volle al tavolo in quelle cene preparatorie in vista delle partite che ci avrebbero dovuto portare al Mondiale e invece ci hanno lasciato a casa.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il ritorno di Vergara, due mesi dopo

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