"> Brutta notizia per il Napoli: Antonio Vergara dovrà fermarsi per diverse settimane. Gli esami strumentali svolti al Pineta Grande Hospital hanno confermato la diagnosi dopo l’infortunio accusato contro il Torino. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il talento azzurro ha riportato «una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro». I tempi di recupero stimati sono tra le sei e le otto settimane, uno stop che lo costringerà a saltare diverse partite nel finale di stagione. Secondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’attaccante era stato costretto a lasciare il campo già all’intervallo della gara contro il Torino. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, tegola Vergara: lesione alla fascia plantare. Stop di due mesi”

