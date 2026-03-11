Vergara sarà fermo quasi due mesi, un periodo che impedisce a chiunque di puntare il dito contro Conte. La pausa forzata si protrae senza interruzioni e senza coinvolgere direttamente il nome dell’allenatore. La situazione si presenta come un’assenza prolungata che si configura come un dato di fatto, senza ulteriori valutazioni o implicazioni.

A Napoli in tantissimi sono convinti che sia responsabilità di Conte la catena di infortuni che ha colpito la squadra. Purtroppo in questi anni la crescita dell'ambiente non ha seguito la crescita del club. Ni Napoli 17012026 - campionato di calcio serie A Napoli-Sassuolo foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: Antonio Vergara-Aster Jan Vrankx La maledizione colpisce ancora. E stavolta nessuno potrà accusare Conte per la lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro del 23enne che era anche in odore di Nazionale. Perché a Napoli la voce di popolo (ma nel popolo spiccano le presunte élite: i peggiori) è convinta che sia responsabilità di Conte la catena di infortuni che ha colpito la squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Per Vergara quasi due mesi di stop, almeno stavolta nessuno potrà accusare Conte

