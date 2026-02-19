Un Lollo tira l’altro Letta lascia il premio Carli | le pillole del giorno

Paolo Petrecca si dimette da Rai Sport dopo aver commentato con insoddisfazione la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La sua decisione deriva dalle critiche ricevute per una telecronaca giudicata poco convincente, che ha suscitato grande malcontento tra gli spettatori. La sua uscita dal ruolo arriva in un momento di tensione tra la RAI e la critica pubblica. La scelta di Petrecca si aggiunge a un quadro di cambiamenti in corso nella gestione sportiva dell’emittente. La RAI deve ora affrontare le conseguenze di questa perdita.

Alla fine, nel gioco delle tre carte della Rai, sono arrivate le attese dimissioni di Paolo Petrecca da Rai Sport: una decisione che da giorni sembrava inevitabile, dopo la fallimentare telecronaca durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. «Roba da far accapponare la pelle», come dicono i “vecchi” del servizio pubblico radiotelevisivo. Un caso che era diventato ben presto politico, con tanto di fragorosa protesta dei giornalisti. E la figuraccia aveva superato i confini italiani, trasformandosi in spernacchiata internazionale. Non è bastato togliergli il commento della serata di chiusura: è stata decisa proprio la defenestrazione, prevista per la fine dei Giochi (inizialmente sembrava che la questione sarebbe stata affrontata dopo Sanremo ). 🔗 Leggi su Lettera43.it

