Il ritardo di Bagheria rispetto a città simili in tema di trasporto pubblico locale
Bagheria, con una popolazione che supera ormai i 50 mila abitanti, si distingue come una delle città più grandi della provincia. Tuttavia, il suo sistema di trasporto pubblico locale presenta un ritardo rispetto ad altre realtà urbane di dimensioni simili. La differenza si manifesta nella frequenza delle corse, nella copertura delle zone periferiche e nella qualità dei servizi offerti ai cittadini. La situazione evidenzia una discrepanza tra la crescita demografica e gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici.
Bagheria supera ormai i 50 mila abitanti e rappresenta una delle realtà urbane più rilevanti della provincia. Nonostante ciò, la città è priva da anni di un vero servizio di trasporto pubblico urbano, essenziale per garantire una mobilità accessibile ed efficiente all’interno del territorio.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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