Sopralluogo al Pisa Mover La città delle persone | Necessaria l' integrazione con il trasporto pubblico locale
La Terza Commissione consiliare permanente ha effettuato un sopralluogo al Pisa Mover, il sistema di collegamento tra l’aeroporto e la città, per verificare i dati più recenti e analizzare le modalità di accesso all’aeroporto. Durante la visita, sono stati discussi anche aspetti relativi alla mobilità cittadina e alla necessità di integrare il trasporto pubblico locale con il servizio esistente.
Sopralluogo della Terza Commissione consiliare permanente al Pisa Mover, un'occasione per conoscere i dati aggiornati del collegamento aeroportuale e discutere, più in generale, delle scelte sulla mobilità cittadina e sull’accesso all’aeroporto. "I numeri mostrano una situazione che merita una. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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