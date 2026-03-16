Sopralluogo al Pisa Mover La città delle persone | Necessaria l' integrazione con il trasporto pubblico locale

La Terza Commissione consiliare permanente ha effettuato un sopralluogo al Pisa Mover, il sistema di collegamento tra l’aeroporto e la città, per verificare i dati più recenti e analizzare le modalità di accesso all’aeroporto. Durante la visita, sono stati discussi anche aspetti relativi alla mobilità cittadina e alla necessità di integrare il trasporto pubblico locale con il servizio esistente.