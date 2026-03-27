Scioperi | trasporto pubblico locale scuola stampa Adesione di NoiNotizie

Oggi si svolgono scioperi a livello nazionale che coinvolgono il trasporto pubblico locale, con possibili disagi per gli utenti. L’agitazione si estende anche al settore scolastico e alla stampa, con adesioni significative da parte dei lavoratori. La giornata di mobilitazione si inserisce in un quadro di proteste che interessano diversi comparti.

Giornata di scioperi oggi, a livello nazionale. L’agitazione è nel settore del trasporto pubblico locale con possibili disagi per l’utenza, dunque. Sciopero del personale della scuola, per motivi contrattuali. —– “Dignità. È questa la parola d’ordine che spinge le giornaliste e i giornalisti italiani ad altri due giorni di sciopero: il 27 marzo e il 16 aprile. Sì, vogliamo che all’informazione sia riconosciuta la necessaria dignità e garantirle soprattutto un futuro anch’esso dignitoso. Oggi questo non è scontato, anzi. Il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni, i nostri stipendi sono stati erosi dall’inflazione e hanno perso il 20% del potere di acquisto. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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