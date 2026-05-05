Il rischio incendi sta aumentando | dalla Regione in arrivo 3,5 milioni

In Emilia-Romagna, il rischio incendi è in aumento, portando all’approvazione di un nuovo piano di prevenzione. L’aggiornamento del piano precedente ha portato anche a un investimento complessivo di 3,5 milioni di euro, destinato a finanziare interventi di prevenzione in sessanta Comuni dell’Appennino. Le risorse sono state messe a disposizione dalla Regione per migliorare le misure di sicurezza contro gli incendi boschivi.

L’Emilia-Romagna si dota di un nuovo piano per la prevenzione sugli incendi. Il piano precedente è stato aggiornato, e parallelamente sono stati disposti nuovi investimenti mirati per finanziare interventi in sessanta Comuni dell’Appennino con un investimento totale di 3,5 milioni di euro.Il.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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