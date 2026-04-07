Sanità dalla Regione in arrivo 154 milioni per nuovi reparti e apparecchiature tecnologiche

Dalla Regione arriveranno oltre 153 milioni di euro destinati all'edilizia sanitaria e all'acquisto di nuove apparecchiature tecnologiche negli ospedali di Roma e del Lazio. La cifra comprende fondi specifici per la realizzazione di nuovi reparti e per il miglioramento delle dotazioni tecnologiche delle strutture sanitarie della zona. La somma sarà distribuita nel corso dei prossimi mesi e si aggiunge ad altri interventi già in programma.

I fondi, risultanti dagli utili ottenuti nell’esercizio 2023-24, saranno distribuiti tra le Asl, i policlinici e le aziende ospedaliere di Roma e di tutto il Lazio Oltre 153 milioni in arrivo per l’edilizia sanitaria e il potenziamento delle apparecchiature tecnologiche negli ospedali di Roma e del Lazio. La commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare, presieduta da Alessia Savo (FdI), ha espresso, all’unanimità, parere favorevole, allo schema di deliberazione di giunta sugli investimenti per l’edilizia sanitaria. Come ha spiegato Andrea Urbani, direttore della Direzione regionale “Salute e integrazione socio-sanitaria” le risorse ammontano esattamente a 153. 🔗 Leggi su Romatoday.it Sanità, l’allarme dei cittadini. Carenze nei reparti dell’ospedale. Appello alla Asl: "No a nuovi tagli"di Sonia Fardelli Nuovo appello per la sanità in , per evitare ulteriori tagli e per cercare di ripristinare importanti servizi. Comunità energetiche, in arrivo 2,5 milioni dalla Regione. Legacoop: "Occasione per rafforzare i territori"“Il nuovo bando della Regione dedicato alle Comunità energetiche rinnovabili rappresenta un’occasione per rafforzare le iniziative dei territori e... Temi più discussi: Sanità: dalla Regione 154 milioni per nuovi reparti, Pet e Tac coi risparmi del 2023/24; Sanità, inaugurata la Casa della Comunità di Bolsena (VT); Sanità - Mercoledì 8 aprile incontro con le associazioni del terzo settore operanti nell’ambito della fibromialgia; Fascicolo Sanitario Elettronico al via con gravi ritardi. La riforma della sanità territoriale è al palo. Dalla sanità al caso Chiorino, la settimana di fuoco per Alberto Cirio: prima la giunta poi il consiglio in Regione PiemonteIl Pd va all’attacco. E Valle chiede le dimissioni del governatore. Per la sanità regionale i dati parlano di un deficit record di 879 milioni ... torino.corriere.it La sanità in Valle. Le rassicurazioni dell’Asl sulla riorganizzazione 118L’azienda replica alle parole del presidente dell’Ordine dei Medici Quiriconi Postazioni medicalizzate invariate, aumentato il numero degli infermieri. msn.com Giornata mondiale della salute: prevenzione e informazione di qualità, One Health e intelligenza artificiale per una sanità predittiva, equa e sostenibile - facebook.com facebook Aprile mese degli scioperi. Dai trasporti alla stampa, dalla sanità alla logistica: tutti gli stop x.com