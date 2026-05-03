Ravenna Un buon ritmo con l’Inter U23

Nel match tra Ravenna e Inter Under 23, il risultato finale è di 1-1. Nel primo tempo, i padroni di casa sono scesi in campo con Anacoura tra i pali, mentre in difesa sono stati schierati Donati, Esposito, Bianconi e Bani. A centrocampo, Corsinelli e M. hanno preso posto, senza altre formazioni disponibili nel resoconto. La partita si è conclusa con un pareggio, senza ulteriori dettagli sul secondo tempo.

Ravenna 1 Inter Under23 1 RAVENNA primo tempo: Anacoura; Donati, Esposito, Bianconi, Bani; Corsinelli, M. Mandorlini, Tenkorang; Da Pozzo, Okaka, Motti. RAVENNA secondo tempo: Anacoura; Donati (20’ st Karim), Scaringi, Bianconi (30’ st Solini), Bani (15’ st Falbo); Di Marco, Viola, Rrapaj; Corsinelli (37’ st Sermenghi), Italeng, Motti (15’ st Spini). A disp. Stagni. All. A. Mandorlini. INTER UNDER23: Raimondi; Stante, Prestia (1’ st Cinquegrano), Alexiou (37’ st Donato); Kamate (1’ st Topalovic), Kaczmarski (1’ st Fiordilino), David (25’ st Conti), Amerighi (25’ st Rocca); Berenbruch (25’ st D’Agostino), Spinaccè (37’ st Matarrese); La Gumina (1’ st Zuberek).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ravenna Un buon ritmo con l’Inter U23 Notizie correlate Ravenna, test playoff. Al Benelli l’Inter U23Il Benelli aprirà anzitempo i battenti – anche se la sfida per motivi organizzativi sarà a porte chiuse – per una partita di avvicinamento ai playoff... L'Arezzo piazza un altro 1-0, ma il Ravenna tiene il passo. Il Renate corre e batte l'Inter U23 La squadra più in forma del 2026 si conferma il Renate, che riparte dopo lo stop dello scorso turno (preceduto da 10 risultati utili) e supera... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Ravenna Un buon ritmo con l’Inter U23. Ravenna A good pace with Inter U23The test against the young Nerazzurri ended 1-1, with Tenkorang's early goal match being answered by Zuberek's late strike. The playoffs begin today. sport.quotidiano.net Inter U23, oggi l’amichevole contro il Ravenna: cosa aspettarsi da questa garaI nerazzurri di Vecchi, terminata la regular season, saranno di scena oggi contro la terza classificata del girone B di Serie C ... msn.com