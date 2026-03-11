Firenze strappa a un turista l'orologio da 250mila euro arrestato 31enne dopo 5 mesi

A Firenze, un uomo di 31 anni è stato arrestato dopo cinque mesi dall'episodio in cui, con un complice, ha strappato a un turista francese un orologio del valore di 250mila euro nel centro storico. Dopo aver commesso il furto, è fuggito in monopattino. L'arresto è stato eseguito recentemente dalle forze dell'ordine.

Un 31enne è stato arrestato dopo 5 mesi per una rapina avvenuta in centro a Firenze. L'uomo, con l'aiuto di un complice, avrebbe strappato a un turista francese l'orologio da 250mila euro, dandosi poi alla fuga in monopattino. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Turista rapinato in centro a Firenze, via il Rolex da 250mila euroFirenze, 11 marzo 2026 – Lo ha puntato non appena ha notato il prezioso orologio al polso, lo ha pedinato in monopattino e al momento giusto è... Rubano un orologio da 200mila euro a un turista russo a Milano: arrestati dopo un mese, in partenza per BarcellonaUn 18enne e un 32enne sono stati arrestati per la rapina di un orologio da 200mila euro ai danni di un turista russo in zona San Babila a Milano. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Firenze strappa a un turista l 8217... Discussioni sull' argomento Elezioni, c’è l’accordo su Sforzi. Ecolò strappa: Nome divisivo; Fagioli troppo poco, Nicolussi non si esalta: le pagelle di Fiorentina-Parma; SuperEnalotto in Campania: vinti 30mila euro a Torre del Greco con un 5; Villaricca, ragazzo in 19 anni arriva in ospedale con la gola recisa: indagano i carabinieri. Firenze, armato di coltello tenta una rapina e ne mette a segno un'altra in poche ore: arrestato 18enneNella serata di mercoledì 4 marzo i Carabinieri della Stazione di Firenze Santa Maria Novella hanno arrestato in flagranza di reato un diciottenne di origine marocchina, senza fissa dimora, per ... 055firenze.it Firenze, Salone dei Cinquecento, costruito da Simone del Pollaiolo detto il Cronaca e da Francesco di Domenico nel 1495 e quindi trasformato da Giorgio Vasari nel 1555-72. Dottrina dell'Architettura - facebook.com facebook Fa discutere l'esito della perizia disposta dal gip di #Firenze sul delitto di Eleonora Guidi, secondo cui l'assassino non è in grado di essere processato. La famiglia della vittima: "Quindi per salvarsi da un #femminicidio basta fare una sceneggiata". x.com