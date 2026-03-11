Firenze strappa a un turista l'orologio da 250mila euro arrestato 31enne dopo 5 mesi

A Firenze, un uomo di 31 anni è stato arrestato dopo cinque mesi dall'episodio in cui, con un complice, ha strappato a un turista francese un orologio del valore di 250mila euro nel centro storico. Dopo aver commesso il furto, è fuggito in monopattino. L'arresto è stato eseguito recentemente dalle forze dell'ordine.

Un 31enne è stato arrestato dopo 5 mesi per una rapina avvenuta in centro a Firenze. L'uomo, con l'aiuto di un complice, avrebbe strappato a un turista francese l'orologio da 250mila euro, dandosi poi alla fuga in monopattino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

