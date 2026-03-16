Firenze turista americano butta la spazzatura nel cortile della vicina | Ho pagato mille euro per essere qui

A Firenze, due turisti americani che soggiornavano in un Airbnb nel centro della città sono stati ripresi mentre gettavano la spazzatura dal balcone nel cortile di un condominio. Uno di loro ha commentato, affermando di aver pagato mille euro per il soggiorno. La scena è stata documentata da residenti e condivisa sui social media.