Firenze turista americano butta la spazzatura nel cortile della vicina | Ho pagato mille euro per essere qui
A Firenze, due turisti americani che soggiornavano in un Airbnb nel centro della città sono stati ripresi mentre gettavano la spazzatura dal balcone nel cortile di un condominio. Uno di loro ha commentato, affermando di aver pagato mille euro per il soggiorno. La scena è stata documentata da residenti e condivisa sui social media.
Turisti americani in un Airbnb nel centro di Firenze lanciano immondizia dal balcone nel cortile di un condominio. Quando una residente protesta, uno di loro replica: “Ho pagato mille euro per stare qui.”. Il video, pubblicato sui social, riaccende il dibattito sull’overtourism e sulla convivenza tra turisti e residenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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