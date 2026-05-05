Il ragazzo che scelse la Libertà il libro dedicato a Livio Conti

Oggi a Rigutino si terrà un evento commemorativo dedicato a Livio Conti, nato nel paese e membro della Brigata Osoppo. Conti è stato fucilato il 29 aprile 1945 dai nazisti a San Giorgio di Nogaro. In occasione, verrà presentato anche il libro intitolato «Il ragazzo che scelse la Libertà», dedicato alla sua figura. L’iniziativa vuole ricordare la sua storia e il suo ruolo durante la Resistenza.

Arezzo, 5 maggio 2026 – A Rigutino oggi si terrà un pomeriggio dedicato alla memoria di Livio Conti, patriota della Brigata Osoppo nato in questo paese del Comune di Arezzo e fucilato il 29 aprile 1945 dai nazisti a San Giorgio di Nogaro. A organizzare l’evento sono il Comune di Arezzo, il Gruppo Culturale Rigutino Futuro, il Comitato Rigutinese Attività e Ricerche Storico-Culturali, l’Istituto del Nastro Azzurro di Arezzo e l’Associazione Partigiani Osoppo – Friuli. Il programma prevede due momenti. Alle 17:30, nella piazzetta “Livio Conti”, di fronte al Centro Civico “Franco Villoresi”, il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, consegnerà...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Il ragazzo che scelse la Libertà» il libro dedicato a Livio Conti Notizie correlate Leggi anche: "Quand'ero Rossella": il coraggio silenzioso di una ragazza che scelse la libertà Leggi anche: Il libro che spiega l'Iran e la sua voglia di libertà Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il ragazzo che scelse la Libertà il libro dedicato a Livio Conti; Rigutino ricorda Livio Conti; Dalla Regione 150.000 euro per il ponte sul rio Rigutino; Futuro Nazionale incontra Prefetto e Questore: Nessuna pressione politica sul 25 Aprile, solo valutazioni di ordine pubblico. «Il ragazzo che scelse la Libertà» il libro dedicato a Livio ContiArezzo, 5 maggio 2026 – A Rigutino oggi si terrà un pomeriggio dedicato alla memoria di Livio Conti, patriota della Brigata Osoppo nato in questo paese del Comune di Arezzo e fucilato il 29 aprile ... lanazione.it Il 25 aprile la medaglia al partigiano Livio Conti concessa da Mattarella. Scelse la libertà, fu fucilato. Un libro sulla storiaTra la Toscana e il Friuli Venezia Giulia si fa memoria di personaggio di Rigutino ucciso dai nazisti nel 1945 ... corrierediarezzo.it Martedì 5 maggio, a Rigutino, si terrà un pomeriggio dedicato alla memoria di Livio Conti, patriota della Brigata Osoppo nato in questo paese del Comune di Arezzo e fucilato il 29 aprile 1945 dai nazisti a San Giorgio di Nogaro - facebook.com facebook