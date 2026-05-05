Il Quirinale si tinge di cinema!

Il Quirinale ospita una serata dedicata al cinema, con la partecipazione di diversi attori e registi italiani. Tra gli ospiti figurano Toni Servillo, Valeria Golino, Gianni Amelio e Matilda De Angelis. L’evento si svolge a Roma e vede la presenza di figure note nel panorama cinematografico nazionale. La serata è stata organizzata per celebrare il rapporto tra il mondo del cinema e le istituzioni italiane.

R oma, 5 mag. (askanews) – Da Toni Servillo a Valeria Golino, e ancora Gianni Amelio, Matilda De Angelis, Francesco Sossai, Greta Scarano, Claudio Santamaria, Anna Ferzetti, Tecla Insolia, Vinicio Marchioni, Flavio Insinna co-conduttore e molti altri: tutti elegantissimi ed emozionati, sono i candidati dei David di Donatello, che arrivano al Quirinale per il consueto incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ogni anno li riceve prima della cerimonia di premiazione. Leggi anche › David di Donatello 2026, tutte le candidature: svetta “Le città di pianura” con 16 nomination La cerimonia della 71esima edizione si tiene il 6 maggio e viene trasmessa in diretta, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà, condotta da Insinna e Bianca Balti.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il Quirinale si tinge di cinema! Notizie correlate Ireland Week 2026: Milano si tinge di verde tra musica, cinema e tradizioni irlandesiDall’8 al 17 marzo 2026 Milano ospita la Ireland Week, una rassegna diffusa che porta in città la cultura irlandese attraverso musica, cinema,... Milano si tinge di verde smeraldo con la Settimana irlandese: musica, cibo, cinema e tanta musica in giro per la cittàMilano, 27 febbraio 2026 – Dieci giorni di eventi diffusi e (quasi tutti) gratuiti all'insegna della musica, danza, spettacoli, cinema, cultura,... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Mattarella, campioni non solo nel tennis. Il ricordo di Zanardi; Mattarella campioni non solo nel tennis Il ricordo di Zanardi.