Ireland Week 2026 | Milano si tinge di verde tra musica cinema e tradizioni irlandesi

Dall’ 8 al 17 marzo 2026 Milano ospita la Ireland Week, una rassegna diffusa che porta in città la cultura irlandese attraverso musica, cinema, gastronomia, sport e incontri. Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa accompagna il pubblico fino alla festa di San Patrizio, trasformando per alcuni giorni il capoluogo lombardo in una piccola vetrina dell’Isola di Smeraldo. Patrocinata dal Comune di Milano, la manifestazione è diventata negli anni uno degli appuntamenti più curiosi del calendario cittadino, con un programma che intreccia spettacolo e racconto culturale. Concerti folk, proiezioni cinematografiche, degustazioni e momenti dedicati allo sport irlandese costruiscono un percorso che prova a restituire le molte anime dell’isola: dalla tradizione musicale alla cultura gastronomica, fino al turismo e al paesaggio. 🔗 Leggi su Panorama.it

