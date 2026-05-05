Il punto di Giovannini | I giovani non sono mai stati assenti | ora la politica deve riconoscerlo e cambiare

Negli ultimi tempi si è assistito a una maggiore attenzione verso l’attività politica delle giovani generazioni, spesso considerate assenti o poco coinvolte. Tuttavia, molte persone hanno sempre partecipato e manifestato il loro interesse, anche se in modo meno visibile o mediatico. Ora, si richiede alla politica di riconoscere questa presenza e di adattarsi di conseguenza. La questione si presenta come un tema centrale nel dibattito pubblico attuale.

È curioso osservare la sorpresa con cui il Paese ha scoperto l’impegno politico delle nuove generazioni. Il loro contributo al recente referendum, decisivo nel determinarne l’esito, ha improvvisamente rivelato a molti commentatori ciò che i dati indicavano da anni: ragazze e ragazzi non sono affatto “ sdraiati sul divano ”, come qualcuno ha detto. Quando ritengono che sia il momento, partecipano. Lo fanno nelle piazze, come accaduto con le mobilitazioni dei Fridays for Future, nelle forme di volontariato, nel terzo settore, nelle comunità digitali dove discutono di clima, diritti, lavoro, futuro, come mostrato anche dalle pubblicazioni dell’ASviS sul tema.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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