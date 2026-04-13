A maggio 2023, prima delle semifinali di Champions League tra il Milan e l’Inter, Paolo Maldini aveva espresso un pensiero riguardo alle sfide future del club. Le sue parole sono ora più rilevanti che mai, in un momento in cui il club si trova di fronte a decisioni importanti per il suo sviluppo. La sua riflessione, pronunciata alcuni mesi fa, continua a essere al centro dell’attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

Siamo in un momento cruciale per il Milan e per la stagione dei rossoneri: la squadra di Massimiliano Allegri non può più sbagliare se vuole conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League. Entrare di nuovo nella massima competizione europea darebbe alla dirigenza rossonera più possibilità economiche per intervenire sul mercato prendendo giocatori più importanti. Con l'inserimento di calciatori forti la squadra avrà la possibilità di fare quel salto di qualità che i tifosi chiedono alla società da quando il Milan di Stefano Pioli vinse il diciannovesimo Scudetto della storia del Diavolo. E in questo discorso tornano alla mente le dichiarazioni della leggenda del Milan Paolo Maldini che aveva già avvisato tutto il mondo rossonero.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, la ‘profezia’ di Paolo Maldini è più attuale che mai: ora serve cambiare

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