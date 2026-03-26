Anm rumors sul prossimo leader | sempre più a sinistra?

Da liberoquotidiano.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un clima di discussione interna, si susseguono voci sulle possibili scelte di leadership all'interno dell'Associazione nazionale magistrati. Alcune dichiarazioni di magistrati e politici, spesso considerate infelici o azzardate, vengono interpretate come segnali di un orientamento verso la sinistra. Tuttavia, si tratta di opinioni personali che non rappresentano ufficialmente le posizioni dell'organizzazione.

Le frasi infelici di singoli magistrati, anche molto autorevoli, come di singoli politici, possono essere inquietanti e spaventare, ma restano espressioni individuali. Una toga che straparla o minaccia non fa sistema. Bisogna aspettare sabato per capire quale via intraprenderà, dopo la vittoria al referendum, l’Associazione Nazionale Magistrati. Sceglierà il dialogo con le istituzioni e con il governo, auspicato dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, o “tirerà la rete”, metafora minacciosa usata in campagna elettorale dal procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, rivolgendosi a un cronista? Assisteremo al tentativo dei magistrati di. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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