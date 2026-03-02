Snyderverse il regista non esclude un ritorno sugli schermi | Tutto è possibile

Un regista ha dichiarato che i progetti legati ai fumetti della DC di Snyderverse potrebbero tornare in produzione, anche se non in forma di film dal vivo. Ha specificato che tutto è possibile, lasciando aperta la porta a diverse opzioni future. La possibilità di un ritorno rimane in sospeso, senza conferme ufficiali o annunci concreti.

I progetti di Zack Snyder legati ai fumetti della DC potrebbero ritornare in fase di produzione, anche se non in versione live-action. Il cambio alla guida del DC Universe sembrava aver posto fine allo Snyderverse, tuttavia i fan del regista sembra possano ancora sperare in un possibile ritorno delle storie ideate ispirandosi al mondo dei fumetti. Zack Snyder, in occasione di una conversazione legata al decimo anniversario dell'uscita nelle sale di Batman v Superman: Dawn of Justice, ha infatti svelato che ci sono state delle conversazioni legate a una possibile continuazione. Il possibile ritorno dello Snyderverse Parlando ai microfoni di Josh Horowitz, Zack Snyder ha ora dichiarato che "tutto è possibile" per quanto riguarda lo Snyderverse, non escludendo la realizzazione di progetti . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

