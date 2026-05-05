Il progetto Smart City tra i migliori d’Italia | premio nazionale a Milano

Piacenza ha ricevuto un premio nazionale per il progetto “Piacenza Smart: una città innovativa e inclusiva”, che si è distinto tra le migliori esperienze italiane di innovazione urbana. La cerimonia si è svolta a Milano, nell’ambito del convegno organizzato dall’Osservatorio Smart City, dove il progetto è stato premiato nella sezione Smart Land del Premio Smart City 2026. La premiazione ha riconosciuto l’eccellenza dell’iniziativa nel settore delle città intelligenti.

Piacenza premiata a Milano tra le migliori esperienze italiane di innovazione urbana. Il progetto “Piacenza Smart: una città innovativa e inclusiva” del Comune di Piacenza ha vinto il Premio Smart City 2026 – sezione Smart Land, nell’ambito del convegno nazionale dell’Osservatorio Smart City del.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Smart City 2026: Zurigo domina, Bologna sale e Milano scivolaL’indice Smart City 2026, elaborato dall’IMD World Competitiveness Center, definisce i nuovi standard di vivibilità urbana basandosi sull’uso... Il progetto Avo-Upo è tra i migliori d'Italia: premiata l'idea che porta gli studenti di medicina in corsia come volontariOgni aspirante medico sa che la sua professione non sarà fatta solo di esami e manuali, ma soprattutto dell'incontro profondo con la fragilità altrui. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Smart city, cambia il paradigma: meno tecnologia isolata, più governo sovrano dei dati; Smart city, il modello di Bordighera Domani per migliorare la qualità della vita urbana; Parcaroli: smart city in stile Amsterdam o Barcellona. Cherubini: Solo slogan, dove metterebbe le auto?; Roma, una città che pensa: City Vision porta l'intelligenza urbana nella Capitale. Castellammare Digitale vince il Premio Smart City del Politecnico di MilanoIl progetto del Comune di Castellammare di Stabia, sviluppato con Deda Next, integra dati, IA e IoT in un unico cruscotto urbano per la gestione in tempo reale della città ... stabiachannel.it Smart city, il modello di Bordighera Domani per migliorare la qualità della vita urbana«Un investimento per rendere Bordighera una città più efficiente, più vivibile e più vicina alle esigenze quotidiane delle persone» ... riviera24.it , progetto del Comune di Castellammare di Stabia realizzato con #DedaNext, ha ricevuto il dell’Osservatorio Smart City del @polimi. Dati i x.com ROMA E L' 'URBANISTICA ALGORITMICA' DI GUALTIERI Dietro accelerazione, smart city e milestone PNRR si nasconde un cambio di paradigma: la città non come spazio democratico da negoziare, ma come sistema da ottimizzare. Il tema non riguarda il fut - facebook.com facebook