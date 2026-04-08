L’indice Smart City 2026, pubblicato dall’IMD World Competitiveness Center, valuta la qualità delle città in base all’uso dell’innovazione per migliorare la vita urbana. Secondo i dati, Zurigo si posiziona al primo posto, Bologna registra un incremento e Milano scivola di posizione rispetto all’anno precedente. La classifica tiene conto di vari aspetti legati alla vivibilità e all’efficienza delle città.

L’indice Smart City 2026, elaborato dall’IMD World Competitiveness Center, definisce i nuovi standard di vivibilità urbana basandosi sull’uso dell’innovazione per migliorare il quotidiano. Mentre Zurigo domina la scena globale, l’Italia registra un andamento altalenante con Bologna in ascesa e Roma e Milano in calo. Il concetto di città intelligente nel 2026 si è spostato dai grattacieli futuristici e dai poli tecnologici d’élite a una valutazione centrata sul cittadino. Il report analizza come le infrastrutture fisiche e i servizi digitali impattino concretamente su governance, sicurezza, salute e mobilità. Zurigo si conferma al primo posto assoluto, raggiungendo il massimo dei punti possibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Smart City 2026: Zurigo domina, Bologna sale e Milano scivola

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