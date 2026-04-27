Disagio giovanile Paolo Crepet | Meno hai progetto più la violenza è l’unico modo per esprimerti Come ritrovare la rotta

Negli ultimi tempi si osserva un aumento di episodi di aggressività tra gli adolescenti, con le piazze delle città che si popolano sempre più presto di giovani, spesso lasciati soli nel cuore della notte. Secondo uno psichiatra e scrittore, la mancanza di progetti di vita potrebbe spingere i giovani a usare la violenza come unica forma di espressione. La situazione si fa sempre più preoccupante e richiede attenzione.

Negli ultimi tempi assistiamo a un'inquietante ondata di aggressività tra gli adolescenti. Le piazze delle nostre città si riempiono sempre prima di giovanissimi, spesso lasciati a sé stessi nel cuore della notte. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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