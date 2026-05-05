‘Il profumo dello scaviccio’ presentazione del libro di Luca Duò
Venerdì 8 alle 18.30 si terrà presso l’Egò Lounge Bar di Ferrara la presentazione del nuovo libro di Luca Duò, intitolato ‘Il profumo dello scaviccio’. L'evento si inserisce nella rassegna culturale ‘Racconti sotto l’ulivo’ e prevede la partecipazione dell’autore, che presenterà la sua opera a un pubblico interessato. La presentazione si svolgerà in un locale situato nel centro della città.
Venerdì 8, alle 18.30, presso l’Egò Lounge Bar di Ferrara, si terrà la presentazione del nuovo libro di Luca Duò, ‘Il profumo dello scaviccio’, nell’ambito della rassegna culturale ‘Racconti sotto l’ulivo’. L’evento si svolgerà in forma di reading letterario accompagnato da musica dal vivo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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