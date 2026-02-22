C'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Il 4 marzo, alle ore 17, presso il Circolo della Stampa di Avellino si terrà la presentazione del nuovo libro di Luca Trapanese, "Storia di una famiglia imperfetta", edito da Salani Editore. L’evento vedrà l’accoglienza di Luca Trapanese da parte di Sara Spiniello, rappresentante del gruppo territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle. Un’occasione per ascoltare una testimonianza di amore e di impegno civico e per riflettere sui valori di inclusione e di verità che il libro di Trapanese ci invita a condividere. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Comune di Baronissi: “Grande successo per la presentazione del libro di Luca Trapanese Storia di una famiglia imperfetta”Il Comune di Baronissi ha riscosso grande entusiasmo durante la presentazione del libro di Luca Trapanese, intitolato

Comune di Baronissi, lunedì 16 febbraio 2026: Luca Trapanese presenta il libro “Storia di una famiglia imperfetta”Lunedì a Baronissi, Luca Trapanese ha presentato il suo nuovo libro, “Storia di una famiglia imperfetta”.

Presentazione del libro Storia di una famiglia imperfetta di e con Luca Trapanese (10/2/2026)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Centro Servizi Culturali - Presentazione del libro del libro Poesie po(e)tabili; Presentazione del libro Il becchino di Fabio Amadi; La Statale per la Pace - Libri: Presentazione del libro Polemos: la guerra in Grecia; Presentazione del libro: Un graffio elegante – Paolo Poli e l’arte della leggerezza.

Alia, la presentazione del libro di Sara Favarò Il custode invisibile. Un dialogo reale e intenso con l’intelligenza artificialeNell’ambito dell’iniziativa nazionale Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole, promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, si terrà lunedì 23 febbraio 2026 alle o ... strettoweb.com

Il 27 febbraio al Cicerone di Sala Consilina presentazione del libro di Carmelo BufanoSarà presentato venerdì 27 febbraio al Liceo Classico Cicerone di Sala Consilina il libro di Carmelo Bufano dal titolo La mia proposta di legge per l’istituzione del Comune Vallo di Diano mediante ... ondanews.it

Luca Trapanese e la figlia Alba, con sindrome di Down: “La nostra vita è imperfetta, accettiamolo” x.com

Luca Trapanese e Alba: un legame che sfugge alle definizioni, perché è nato ben prima di qualsiasi firma o procedura. È la storia di un uomo che ha scelto di aprire il cuore senza paura, e di una bambina che proprio in quel cuore ha trovato il suo posto. Quan - facebook.com facebook