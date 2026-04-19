Si è conclusa ieri mattina la quarta edizione della Scuola Lorenzo Ravagni, un percorso formativo dedicato agli studenti delle scuole superiori. La scuola, istituita in memoria del giovane scomparso nel 2016, ha visto la partecipazione di numerosi ragazzi durante questa fase finale. L’obiettivo principale è sempre stato quello di coinvolgere un numero crescente di studenti, offrendo loro un’opportunità di approfondimento e riflessione.

Si è chiusa ieri mattina la quarta edizione della Scuola "Lorenzo Ravagni", il percorso formativo in memoria del giovane marinese scomparso ad agosto 2016 e dedicato agli studenti delle scuole superiori. L’edizione, dal titolo "Le istituzioni dell’Unione Europea: un percorso in fieri tra passato e presente" anche quest’anno, ha coinvolto centinaia di ragazzi tra Pisa e provincia in un ciclo di lezioni sui temi dell’Europa, delle istituzioni e della cittadinanza. Tra ottobre e aprile si sono svolte oltre quaranta ore di attività, con più di trenta docenti che si sono alternati negli incontri, coinvolgendo una quindicina di classi provenienti da cinque istituti: Santa Caterina, i licei Galilei-Pacinotti che Lorenzo frequentava, Carducci e Dini e l’itc Fermi di Pontedera.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuola Lorenzo Ravagni. Chiusa la quarta edizione: "Obiettivo coinvolgere sempre più ragazzi"

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