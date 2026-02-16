Comunicazione Media e Tecnologie | proclamate le prime laureate del corso magistrale dell' Università di Pisa

Il 10 febbraio 2026, quattro studentesse si sono laureate in Comunicazione, Media e Tecnologie all’Università di Pisa, perché hanno completato con successo il nuovo corso magistrale avviato nel 2024. La laurea è stata possibile grazie alla recente creazione del corso, nato per rispondere alla crescente domanda di professionisti specializzati nei media digitali e nelle tecnologie innovative. Le laureate hanno presentato le loro tesi su temi come il giornalismo online e le piattaforme social, dimostrando l’efficacia dell’offerta formativa.

Il 10 febbraio 2026 si sono laureate le prime quattro studentesse del corso di laurea magistrale in Comunicazione, Media, Tecnologie (CoMeTe), avviato nel 2024 dal Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa. Il corso offre conoscenze specialistiche sulle diverse forme di.🔗 Leggi su Pisatoday.it Internet of Things e Sostenibilità: all'Università di Pisa il corso gratuito che guarda al futuro dell'energia L'Università di Pisa presenta il corso gratuito online Noi, le prime (prossime) laureate in Intelligenza artificiale Immagina una mattina in redazione, con una brioche e un caffè, tra le prime laureate italiane in Intelligenza Artificiale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Media World e Tcl abbinano esperienzialità e marketing; Corsi sugli strumenti informatici per dare opportunità di lavoro; Comunicazione Italiana; Grazie ai nuovi strumenti creativi, con l’AI si possono abbattere le barriere d’ingresso ai mercati. Comunicazione, Media e Tecnologie: proclamate le prime laureate del corso magistraleIl 10 febbraio 2026 si sono laureate le prime quattro studentesse del corso di laurea magistrale in Comunicazione, Media, Tecnologie (CoMeTe), avviato nel 2024 dal Dipartimento di Civiltà e Forme del ... gonews.it Università, nasce CoMeTe: laurea magistrale in comunicazione e nuove tecnologieL’attivazione è prevista per l’anno accademico 2024/25, due i percorsi, in cinema e media visuali e in comunicazione e nuove tecnologie Pisa, 1° luglio 2024 – Comunicazione, Media, Tecnologie, in una ... lanazione.it Comunicazione per l'impresa, i media e le organizzazioni complesse - CIMO - facebook.com facebook