Il presidente de Pascale al taglio del nastro della nuova Casa della Comunità

Il presidente della Regione Emilia-Romagna parteciperà all'inaugurazione della nuova Casa della Comunità di Collecchio, che si terrà l’8 maggio in via Berlinguer 2. L’evento segna l’apertura ufficiale di questa struttura, che sarà aperta alla cittadinanza. La cerimonia vedrà la presenza di autorità locali e rappresentanti della comunità. La Casa della Comunità rappresenta un nuovo punto di riferimento per i servizi sanitari e sociali nel territorio.

Sarà il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale a inaugurare l’8 maggio la Casa della Comunitàdi Collecchio in via Berlinguer 2.Con inizio alle 15.30, all’evento intervengono anche Maristella Galli, sindaca di Collecchio, Massimo Fabi, assessore alle Politiche per la salute.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Vecchiano: taglio del nastro per la Casa della ComunitàOperativa da alcuni giorni, la struttura riunisce i servizi sanitari territoriali. Leggi anche: Zocca, taglio del nastro alla Casa della Comunità “Silvia” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L'8 maggio Collecchio inaugura la nuova Casa della Comunità; A Bologna, mercoledì 6 maggio, al via un convegno su infrastrutture, ricostruzione e prevenzione del rischio in Emilia-Romagna; De Pascale, dalle piazze del 25 aprile arriva un grido di pace; Morte Alex Zanardi, il cordoglio del presidente della Regione de Pascale: Campione fantastico e persona unica, non lo dimenticheremo mai. Nuova Casa di Comunità. Il battesimo di de Pascale: Hub per medici di baseHa aperto la nuova Casa della Comunità a San Martino in Rio. E’ stata inaugurata ieri mattina in via Rivone, in paese, alla presenza del governatore dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ... ilrestodelcarlino.it Casa di comunità verso il taglio del nastroDopo una lunga attività di cantiere, sta per essere ultimata la realizzazione della nuova Casa di Comunità a San Martino in Rio, considerata come un importante passo avanti per il territorio locale. ilrestodelcarlino.it >>>Pontedera, dalla Casa della Salute alla Casa della Comunità: da martedì 5 maggio attivi PUA, assistenza domiciliare e continuità assistenziale nella sede di via Fleming - facebook.com facebook Casa della Comunità Pablo: le novità e i potenziamenti previsti nei servizi x.com