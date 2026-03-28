Giovedì 2 aprile alle 10 si terrà l'inaugurazione della nuova Casa della Comunità

Inaugurazione giovedì 2 aprile. La nuova struttura è stata realizzata con un investimento da un milione di euro finanziato da fondi PNRR e attiva da metà marzo. Un’occasione per conoscere percorsi e servizi innovativi con specialisti e medici di medicina generale Tempo di inaugurazione per la nuova Casa della Comunità "Silvia" di Zocca in via Mauro Tesi 1767: l'appuntamento è per giovedì 2 aprile, alle ore 10, con un open day aperto alla cittadinanza, alla presenza dell'Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna Massimo Fabi. Insieme a lui saranno presenti il Sindaco di Zocca Federico Ropa, il Presidente... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Zocca, taglio del nastro alla Casa della Comunità “Silvia”

Articoli correlati

Vecchiano: taglio del nastro per la Casa della ComunitàOperativa da alcuni giorni, la struttura riunisce i servizi sanitari territoriali.

Sanità, taglio del nastro per la Casa di Comunità dell'Usl1"Questa Casa di Comunità racconta bene la direzione verso cui sta andando la sanità pubblica: una sanità che esce dagli ospedali e si radica nel...

Tutti gli aggiornamenti su Casa della Comunità

Argomenti discussi: Completata la Casa della Comunità di Cavezzo da lunedì attiva anche l’ala nord; La Casa della comunità pronta entro aprile.