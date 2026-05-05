Un nuovo film prequel di Ocean's Eleven, ambientato nel mondo della Formula 1, sta per arrivare nelle sale. Il progetto vede coinvolta un’attrice nota per il suo talento e il suo fascino, e si basa sulla formula ormai nota di riunire un cast di attori affascinanti per interpretare un piano di furto complesso in ambientazioni di lusso. La produzione promette di essere un grande successo al botteghino.

Il progetto alla base di Ocean's Eleven è molto semplice: prendere un gruppo di attori belli e talentuosi, metterli in abiti eleganti e fargli compiere furti difficili in luoghi lussuosi. La genesi del franchise risale al 1960, con il Rat Pack formato da Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford e Joey Bishop a dare vita a una banda che punta al bersaglio più sontuoso di Las Vegas. Quattro decenni più tardi, la trilogia reboot diretta da Steven Soderbergh, ha fatto di George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon, tre divi solidissimi, il cuore del film. Quello che non tutti sanno è che c'è un prequel in progettazione da anni, che fino a oggi non era partito a causa di continui avvicendamenti alla regia.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il prequel di Ocean's Eleven con Margot Robbie, ambientato nel mondo della F1, sarà un super blockbuster

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