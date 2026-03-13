Bradley Cooper, attore e regista, è stato annunciato nel cast del prequel di Ocean's Eleven insieme a Margot Robbie. Secondo le fonti, Cooper potrebbe anche dirigere e scrivere il film, assumendo un ruolo di responsabilità nel progetto. La produzione del prequel si sta sviluppando con queste novità, mentre il coinvolgimento di Robbie e Cooper si fa sempre più concreto.

L'attore e regista, coinvolto nel cast al fianco di Margot Robbie, starebbe per prendere le redini del tormentato prequel anche in veste di regista e sceneggiatore. Per porre fine alla diaspora di registi in fuga dal preannunciato prequel di Ocean's Eleven, Warner Bros. potrebbe scommettere su un divo di primissimo piano. Il divo in questione sarebbe Bradley Cooper che, secondo quando rivelato dallo scooper Matthew Belloni, potrebbe scrivere e dirigere l'heist movie oltre a interpretarlo al fianco di Margot Robbie. La star risolverebbe, così, allo studio un altro "problema" dopo aver preso il posto del dimissionario Ryan Gosling in veste di co-protagonista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ocean's Eleven, Bradley Cooper salverà il prequel con Margot Robbie?

