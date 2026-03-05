Ocean' s Eleven il prequel con Margot Robbie perde un altro regista

Il film prequel di Ocean's Eleven con Margot Robbie ha perso un altro regista, dopo che Lee Isaac Chung ha deciso di lasciare il progetto. Chung ha spiegato di aver abbandonato la produzione a causa di divergenze creative con il team. Questa è la seconda partenza tra i registi coinvolti nel film, senza ulteriori dettagli sulle ragioni ufficiali.

Lee Isaac Chung è il secondo regista a dire addio al progetto e ha citato come causa alcune divergenze creative avute con la produzione. Il film è prodotto dalla stessa Robbie Il regista Lee Isaac Chung, apprezzato per aver diretto il dramma Minari, ha abbandonato il prequel di Ocean's Eleven che vede Margot Robbie nei panni della protagonista e anche come produttrice. La casa di produzione di Robbie, LuckyChap, sta producendo il film per la Warner Bros, con l'attrice che reciterà nel film al fianco di Bradley Cooper. Chung, che di recente si è cimentato con la regia di un blockbuster con Twisters, è il secondo regista ad abbandonare il progetto dopo Jay Roach, che era stato inizialmente ingaggiato per dirigere il film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

