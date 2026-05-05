Il porto di Fujairah si distingue dagli altri porti della regione perché consente agli Emirati Arabi Uniti di aggirare in parte il blocco dello stretto di Hormuz. La sua posizione strategica e le infrastrutture dedicate permettono il transito di navi e merci senza dover passare attraverso le rotte più controllate. Questa caratteristica ha attirato l’attenzione di analisti e operatori del settore, interessati alle implicazioni di questa capacità di bypassare le restrizioni marittime.

Permette agli Emirati Arabi Uniti di aggirare almeno in parte il blocco dello stretto di Hormuz, e martedì l'Iran l'ha attaccato per ribadire il suo controllo L’attacco iraniano di lunedì contro gli Emirati Arabi Uniti, il primo dall’inizio del cessate il fuoco con gli Stati Uniti, ha colpito il porto commerciale e petrolifero di Fujairah. È una struttura fondamentale per il commercio mondiale di petrolio, e dall’inizio della guerra permette agli Emirati Arabi Uniti di aggirare almeno in parte il blocco dello stretto di Hormuz. Gli Emirati Arabi Uniti hanno detto di aver intercettato complessivamente 12 missili balistici, tre missili da crociera e quattro droni.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il porto di Fujairah non è come gli altri

Sharjah Oil Tanker And Fujairah Oil Port Blasted By Iran | US-Israel War | BREAKING

Notizie correlate

Leggi anche: Hormuz, braccio di ferro tra Washington e Teheran: colpito anche il porto di Fujairah

Emirati Arabi, incendio al porto di Fujairah a causa di un droneSabato è scoppiato un incendio a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, in seguito all’intercettazione di un drone, secondo quanto riferito dalle...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Petrolio: l’oleodotto di Fujairah è la leva strategica degli Emirati per aumetare la produzione – LMF; Porti e corridoi di terra: la crisi ridisegna il Golfo; Emirati: Attacchi di droni e missili iraniani contro il Paese; Gli Emirati Arabi Uniti via dall'Opec: Usciamo per il nostro interesse nazionale.

Il porto di Fujairah non è come gli altriPermette agli Emirati Arabi Uniti di aggirare almeno in parte il blocco dello stretto di Hormuz, e martedì l'Iran l'ha attaccato per ribadire il suo controllo ... ilpost.it

SCHEDA = Fujairah, hub strategico per export petrolio EmiratiUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

ATTACCO CON DRONI SU HUB PETROLIFERO UAE: MISSILI INTERCETTATI Nuova escalation nel Golfo con impatto diretto sulle infrastrutture energetiche. Le autorità di Fujairah segnalano un incendio in un sito petrolifero industriale dopo un attacc - facebook.com facebook

L'Iran ha attaccato con forza gli Emirati Arabi Uniti: i missili hanno colpito raffinerie, porti e navi, e il prezzo del petrolio è alle stelle (poco più di $115/barile). Un potente incendio è scoppiato in una raffineria nella zona industriale di Fujairah. x.com