Emirati Arabi incendio al porto di Fujairah a causa di un drone

Sabato a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, si è verificato un incendio al porto dopo che le autorità hanno intercettato un drone. L’incidente ha coinvolto l’area portuale e ha portato alla pronta risposta dei soccorsi. Nessuna informazione è stata rilasciata sui danni o sulle persone coinvolte. La scoperta del drone ha portato all’attivazione delle procedure di sicurezza nella zona.

Sabato è scoppiato un incendio a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, in seguito all’intercettazione di un drone, secondo quanto riferito dalle autorità. Non sono state segnalate vittime a seguito dell’attacco, aggiungendo che i vigili del fuoco stavano domando le fiamme. Le immagini mostravano colonne di fumo nero visibili da lontano che si alzavano sopra l’area vicino al porto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Emirati Arabi, incendio al porto di Fujairah a causa di un drone Articoli correlati Genova, sequestrate in porto 50 tonnellate di giubbotti antiproiettile ed elmetti, destinate agli Emirati Arabi e al Nord AfricaUn carico di oltre 50 tonnellate di equipaggiamento tattico e di armamento, per un valore stimato di circa 6 milioni di euro, è stato bloccato nel... Drone colpisce porto di Dubai: incendio domato, zero feritiUn drone ha colpito un edificio situato presso il Dubai Creek Harbour negli Emirati Arabi Uniti, provocando danni strutturali e innescando un... UAE Fujairah Oil Port Drone Strike Causes Fire | Emergency Response | Middle East Conflict | News18 Contenuti e approfondimenti su Emirati Arabi Temi più discussi: Drone iraniano colpisce Dubai Creek Harbor: incendio al grattacielo. Il video; Video. Video mostra un incendio vicino al consolato USA a Dubai dopo attacco con droni; Scoppia un incendio nei pressi dei depositi di carburante degli Emirati Arabi Uniti; Scoppia un incendio nei pressi dei depositi di carburante degli Emirati Arabi Uniti. Drone abbattuto causa incendio al porto di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti(LaPresse) Sabato è scoppiato un incendio a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, in seguito all'intercettazione di un drone, secondo quanto riferito dalle autorità. Non sono state segnalate vittime a ... video.corriere.it Emirati Arabi, incendio al porto di Fujairah a causa di un drone(LaPresse) Sabato è scoppiato un incendio a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, in seguito all'intercettazione di un drone, secondo quanto ... stream24.ilsole24ore.com Per Claudia Sullini, 51 anni, torinese, agente immobiliare negli Emirati Arabi Uniti un viaggio per l'Italia senza grandi difficoltà: «L’idea generale è tornare. Dubai resta un posto speciale dove vivere» - facebook.com facebook Almeno 21 persone sono state incriminate negli Emirati Arabi Uniti per aver pubblicato online contenuti legati alla guerra x.com