Il tentativo degli Stati Uniti di riaprire lo Stretto di Hormuz è stato definito un “vicolo cieco” dal ministro degli Esteri iraniano, che ha paragonato questa strategia a due progetti, “Project Freedom” e “Project Deadlock”. Recentemente, anche il porto di Fujairah è stato colpito, in un contesto di tensioni tra Washington e Teheran che coinvolge direttamente questa area strategica. La situazione si mantiene caratterizzata da tensioni e attacchi mirati.

“Project Freedom è Project Deadlock”. Con questa frase, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha definito “ un vicolo cieco ” il tentativo statunitense di riaprire lo Stretto di Hormuz. Lunedì, nel Golfo Persico, missili e droni hanno colpito navi commerciali e infrastrutture energetiche, mentre Washington e Teheran si sono fronteggiate con operazioni militari contrapposte. Il piano annunciato dal presidente Donald Trump mirava infatti a scortare petroliere attraverso il passaggio strategico, bloccato di fatto dall’inizio delle ostilità con l’Iran a febbraio. Ma l’iniziativa, priva di dettagli operativi e politicamente contestata a Washington, ha prodotto un’immediata escalation sul terreno dove sono rimasti uccisi cinque civili, come hanno denunciato le autorità iraniane.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Hormuz, braccio di ferro tra Washington e Teheran: colpito anche il porto di Fujairah

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