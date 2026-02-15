La mossa del segretario di Stato che si muove per il dopo -Trump E il pensiero lento degli europei ancora fermi ai Maga di Vance

Il segretario di Stato ha annunciato una strategia per il futuro, a pochi mesi dalle elezioni presidenziali statunitensi, spingendo Washington a riconsiderare le alleanze internazionali, mentre in Europa i leader rimangono fermi a discutere delle normative sulla regolamentazione dei grandi contenitori tecnologici. A Monaco, il dibattito tra il Cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron si è concentrato sulla necessità di adottare un approccio più rapido e deciso, ma l’Europa sembra ancora bloccata in discussioni lunghe e poco concrete.

Anche a Monaco il pensiero eternamente «lento» di quest’Europa ha avuto la meglio. A interpretarlo ci han pensato il Cancelliere tedesco Friedrich Merz e, seppur con meno enfasi, il presidente francese Emmanuel Macron. Per carità, nessuno dei due ha espresso concetti sbagliati in assoluto. Dopo aver ascoltato il discorso del segretario di Stato americano Marco Rubio le loro parole e i loro toni sono apparsi però sopra le righe. E, soprattutto, vagamente anacronistici. Anche perché a parlare a nome di Washington non c’era più il vice presidente JD Vance protagonista, l’anno scorso, di un’intemerata anti-europea, ma un segretario di Stato Marco Rubio pronto a tendere la mano al Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

