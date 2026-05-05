Il piano pandemico approvato dalla Conferenza Stato-Regioni diventa operativo

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato definitivamente il nuovo Piano Pandemico nazionale per il periodo 2025-2029, che ora entra in vigore. Il documento introduce una strategia focalizzata sui patogeni respiratori e modifica il meccanismo di condizionalità. Questa decisione rappresenta un passaggio importante per le modalità di gestione delle emergenze sanitarie future, con il piano che si applicherà ufficialmente alle autorità competenti.

La Conferenza Stato-Regioni, ha dato via libera definitivo al nuovo Piano Pandemico nazionale 2025-2029, ora diventato operativo e segna un cambio di impostazione: strategia sui patogeni respiratori e meccanismo della condizionalità. Non più un approccio centrato su singole malattie, ma attorno.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Il nuovo Piano pandemico nazionale viene approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e definisce le misure di prevenzione e i finanziamenti per le emergenze. #Attualita x.com