Il Comune di Corciano ha approvato un piano di investimenti per il 2026 con una dotazione di circa 4 milioni di euro. La somma comprende interventi in vari settori, con l’obiettivo di realizzare nuovi progetti e migliorare le infrastrutture esistenti. La pianificazione si concentra su diverse aree, senza specificare dettagli aggiuntivi sui singoli interventi. La cifra rappresenta una delle principali voci di spesa prevista per il prossimo anno.

CORCIANO - Quasi 4 milioni di euro vale il piano degli investimenti previsto per il 2026 dal Comune di Corciano. Come sottolineato dal vicesindaco Sara Motti, "si tratta di un programma che punta a migliorare la qualità degli spazi pubblici e la valorizzazione delle strutture esistenti, con una strategia capace di toccare tutti i settori nevralgici della città". La voce principale del bilancio riguarda la viabilità, con 2 milioni di euro destinati esclusivamente alle nuove bitumazioni delle strade comunali, a cui si aggiungono 750mila euro per l’importante completamento di via Benincasa e il relativo collegamento pedonale con via Giolitti....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il piano degli investimenti del Comune per il 2026 vale 4 milioni di euro

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