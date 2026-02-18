La banca supporta il piano di investimenti della cooperativa ortofrutticola con cinque milioni di euro

La Bcc Romagnolo ha deciso di finanziare la cooperativa Apofruit Italia, contribuendo con cinque milioni di euro, perché vuole sostenere lo sviluppo del settore agricolo locale. La banca ha infatti riconosciuto l'importanza di aiutare le imprese del territorio, soprattutto in momenti di crescita come questo. Apofruit Italia, fondata a Cesena nel 1960, riceverà il sostegno per ampliare i propri investimenti e migliorare la produzione. La decisione si inserisce in una strategia di rafforzamento del settore agricolo e delle attività delle cooperative di zona.

Un'operazione che rafforza il legame tra Bcc Romagnolo e una delle principali cooperative ortofrutticole italiane, nel segno di investimenti, innovazione e crescita condivisa Bcc Romagnolo conferma il proprio sostegno alle imprese del territorio con un finanziamento da 5 milioni di euro a favore di Apofruit Italia, una delle più storiche e rilevanti cooperative ortofrutticole italiane, fondata a Cesena nel 1960. L'operazione è finalizzata a supportare un piano di investimenti complessivo superiore ai 14 milioni di euro nel biennio, orientato all'innovazione di prodotto e di processo, al potenziamento delle attività di logistica e confezionamento e alla valorizzazione della qualità e dell'origine geografica delle produzioni, destinate sia ai principali canali della grande distribuzione sia ai mercati internazionali.