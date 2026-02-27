Lelettorale | Bonaccini ' Pd faccia battaglia per le preferenze' **

Il segretario regionale del Partito Democratico invita il suo partito a impegnarsi nella difesa delle preferenze nelle elezioni, sottolineando che questa è una battaglia in corso. La discussione riguarda la modalità di selezione dei rappresentanti e il ruolo delle preferenze nelle scelte politiche, con un richiamo alle posizioni espresse in passato da altri leader politici.

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Come selezioniamo la classe dirigente? Per anni Meloni ha detto che voleva le preferenze. Ora, abbiamo detto che noi abbiamo una classe dirigente che vince nella maggioranza dei comuni. Se gli elettori vedono persone che hanno già votato e di cui si fidano, magari li rivotano. Allora io credo che noi dobbiamo fare una battaglia sulle preferenze e dire che non vogliamo un Parlamento di nominati. Dobbiamo avere il coraggio di fare questa battaglia. Possiamo mettere in campo una stagione in cui sono gli elettori a scegliere chi mandare in Parlamento". Lo ha detto Stefano Bonaccini ad un'iniziativa all'Eur a Roma con Stefania Prestipino, Claudio Mancini e Titti Di Salvo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La trattativa elettorale continua: FdI pronta a emendare e inserire le preferenzeOk l'accordo di maggioranza, ma Meloni vuole un emendamento per la reintroduzione delle preferenze: "Vediamo chi ci sta", dicono nel partito della...

L.elettorale: Bonaccini, 'Pd faccia battaglia per le preferenze' (2)(Adnkronos) - Io sono convinto che noi potremmo vincere le elezioni politiche perché il Paese non sta meglio. Quando l'anno prossimo chiederanno agli italiani 'come state rispetto a 5 anni fa?', non ... iltempo.it

L.elettorale: Bonaccini, ‘sbagliata, con premio incostituzionale e Parlamento di nominati’Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Vogliono un Parlamento di nominati, tolgono le preferenze quando Meloni ha sempre detto che era a favore delle preferenze. In tutte le elezioni i cittadini decidono, solo ... ilsannioquotidiano.it

