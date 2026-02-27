Lelettorale | Bonaccini ' Pd faccia battaglia per le preferenze' 2

Il segretario del Partito Democratico ha invitato i membri a impegnarsi nella battaglia per le preferenze alle prossime elezioni politiche. Ha affermato di essere convinto che il partito possa avere successo, sottolineando che la condizione attuale del Paese non è migliorata. La discussione sulla strategia elettorale e le possibili vittorie si concentra su queste dichiarazioni.

(Adnkronos) - "Io sono convinto che noi potremmo vincere le elezioni politiche perché il Paese non sta meglio. Quando l'anno prossimo chiederanno agli italiani 'come state rispetto a 5 anni fa?', non diranno che stanno meglio. Il punto è se avranno fiducia in un'alternativa", ha detto Bonaccini. "Non basta solo essere contro la destra, ma dare l'idea che c'è già una proposta in campo. La prima cosa è l'unità delle coalizione. E' la condizione indispensabile per vincere. Mai più divisi come nel 2022. A questo lo dico a chiunque, ai 5 Stelle, ad Avs e anche a Renzi. E pure a Calenda: è stato nostro capolista, i suoi valori sono equidistanti rispetto a noi e la destra? E per quanto mi riguarda, io dopo le primarie non ho perso un minuto a fare la guerra a Schlein". 🔗 Leggi su Iltempo.it

