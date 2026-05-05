Il Pd e i riformisti in fuga | anatomia di una diaspora che non fa sistema

Negli ultimi mesi, diversi esponenti del Partito Democratico e dei movimenti riformisti hanno lasciato i loro ruoli o si sono distanziati dal partito, dando vita a una vera e propria diaspora. Questa frattura ha coinvolto figure che hanno scelto di abbandonare le posizioni di partito, creando una spaccatura all’interno del panorama politico. La situazione riflette una fase di incertezza e di ricerca di identità all’interno del movimento riformista italiano.

Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Il riformismo italiano è in cerca d’autore, di leadership, di direzione. Nel frattempo però si limita a togliere il disturbo. Dal Pd, tendenzialmente. Marianna Madia lunedì ha lasciato il partito di Elly Schlein, non una sorpresa a dire il vero. I riformisti delle chat riformiste aspettavano questo annuncio riformista da tempo. Questione di giorni, di mesi, di anni, ma alla fine l’ex ministra dei governi Renzi e Gentiloni si è congedata, ha spiegato che proseguirà la battaglia altrove, dentro Italia viva ma da indipendente (una definizione invero assurda, ma tant’è), per liberare l’Italia da Giorgia Meloni e i suoi.🔗 Leggi su Lettera43.it

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