Ddl Antisemitismo passa il testo della maggioranza Pd si divide

In Senato, il disegno di legge contro l'antisemitismo è stato approvato dalla maggioranza senza modifiche, nonostante le richieste di alcune opposizioni di apportare cambiamenti. La discussione si è concentrata sulla versione presentata dalla coalizione di governo, che ha ottenuto il via libera senza variazioni. La legge ora passa alla fase successiva, mentre nel Partito Democratico si sono registrate divisioni sulla questione.

Milano, 4 mar. (askanews) – Passa in Senato, il ddl antisemitismo. E passa nella versione voluta dalla maggioranza, senza alcuna delle modifiche chieste da una parte delle opposizioni. Ecco allora che a favore si esprimono il centrodestra, con i senatori di Italia Viva e Azione; contrari M5s e AVS; si astiene il Pd, che però registra il voto favorevole di 6 suoi esponenti.