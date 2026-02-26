Oggi il centrodestra ha presentato ufficialmente una nuova proposta di legge elettorale, firmata dai capigruppo di maggioranza di Camera e Senato. La misura introduce alcune modifiche all’attuale sistema, con l’obiettivo di riformare le modalità di voto e rappresentanza. La presentazione è avvenuta in un contesto di discussione politica aperta, senza ancora ulteriori dettagli sui passaggi successivi.

E' stata depositata oggi a firma dei capigruppo di maggioranza alla Camera e al Senato una proposta di alcune modifiche all'attuale legge elettorale. "La proposta di stampo proporzionale, partendo dall'attuale Rosatellum, in ossequio ai dettami delle sentenze 1 del 2014 e la 35 del 2017 della Corte Costituzionale, prevede un premio di governabilità "che possa agevolare sia la stabilità che la rappresentatività, si legge in una nota. "Il premio di settanta deputati e trentacinque senatori, con nomi presentati sulla scheda nello spazio riservato alla coalizione, è suddiviso su base circoscrizionale alla Camera e regionale al Senato. Tale premio viene interamente attribuito solo se la coalizione arrivata prima supera il quaranta per cento dei consensi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il centrodestra deposita il ddl con la nuova legge elettorale. Ecco il testo

Leggi anche: Legge elettorale, centrodestra deposita testo a Senato e Camera

Proporzionale, premio di maggioranza, premier: ecco la nuova legge elettorale targata centrodestra. Il Pd: «Irricevibile»È stata raggiunta nella notte tra mercoledì e giovedì l’intesa nel centrodestra sulla nuova legge elettorale.

Temi più discussi: Legge elettorale, il centrodestra accelera. Un premio sopra il 40%; Elezioni provinciali, il centrodestra deposita la lista: Carnevale candidato alla Presidenza; Legge elettorale, le trattative sul modello che piace a Fdi; Caso Striano, ennesima zuffa. La relazione del centrodestra accusa De Raho, M5s: Non ci intimidiranno.

Legge elettorale, centrodestra deposita testo a Senato e CameraPronto il testo per una nuova legge elettorale. Secondo quanto si apprende, le forze parlamentari di centrodestra hanno depositato sia al Senato che alla Camera il testo della legge elettorale. È ... adnkronos.com

Legge elettorale: centrodestra deposita testo, garantire stabilità e rappresentanzaE' stata depositata oggi a firma dei capigruppo di maggioranza alla Camera e al Senato una proposta di alcune modifiche all'attuale ... agenzianova.com

VIVA LA "REPUPPLICA" (COL POMODORO)!! (semicit,). Caso Striano, ennesima zuffa. La relazione del centrodestra accusa De Raho, M5s: Non ci intimidiranno. Depositata la relazione di maggioranza sul finanziere della Procura nazionale antimafia che cr facebook