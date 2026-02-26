Il centrodestra deposita il ddl con la nuova legge elettorale Ecco il testo
Oggi il centrodestra ha presentato ufficialmente una nuova proposta di legge elettorale, firmata dai capigruppo di maggioranza di Camera e Senato. La misura introduce alcune modifiche all’attuale sistema, con l’obiettivo di riformare le modalità di voto e rappresentanza. La presentazione è avvenuta in un contesto di discussione politica aperta, senza ancora ulteriori dettagli sui passaggi successivi.
E' stata depositata oggi a firma dei capigruppo di maggioranza alla Camera e al Senato una proposta di alcune modifiche all'attuale legge elettorale. "La proposta di stampo proporzionale, partendo dall'attuale Rosatellum, in ossequio ai dettami delle sentenze 1 del 2014 e la 35 del 2017 della Corte Costituzionale, prevede un premio di governabilità "che possa agevolare sia la stabilità che la rappresentatività, si legge in una nota. "Il premio di settanta deputati e trentacinque senatori, con nomi presentati sulla scheda nello spazio riservato alla coalizione, è suddiviso su base circoscrizionale alla Camera e regionale al Senato. Tale premio viene interamente attribuito solo se la coalizione arrivata prima supera il quaranta per cento dei consensi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Proporzionale, premio di maggioranza, premier: ecco la nuova legge elettorale targata centrodestra. Il Pd: «Irricevibile»È stata raggiunta nella notte tra mercoledì e giovedì l’intesa nel centrodestra sulla nuova legge elettorale.
