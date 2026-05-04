Riforma di Roma Capitale | dopo l'astensione del Pd sospeso il tavolo tecnico tra Governo e Campidoglio

Dopo che il Partito Democratico ha deciso di astenersi sul testo in discussione alla Camera, i lavori sulla riforma di Roma Capitale sono stati sospesi. Attualmente non è previsto un voto e non ci sono convocazioni del tavolo di confronto tra il governo e il Comune. La situazione rimane in attesa di ulteriori sviluppi, con le parti che non hanno ancora stabilito una nuova data per riprendere il confronto.

Dopo l'astensione del Pd sul testo alla Camera, si fermano i lavori per il provvedimento: nessun voto in calendario e nessuna convocazione del tavolo tra governo e Campidoglio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Roma Capitale: il PD blocca la riforma dopo 25 anni di attesa? Cosa sapere Il PD blocca in aula la riforma su Roma Capitale dopo venticinque anni di attesa. Primo ok al ddl Roma Capitale. Meloni attacca il Pd: “Stupore e amarezza per l’astensione”“È impossibile accogliere l'invito del Pd a fare riforme condivise, se poi è lo stesso Pd a non votare una riforma condivisa e che rafforza il ruolo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sito Istituzionale | Roma Capitale, Gualtieri: Bene approvazione, lavorare per riforma condivisa; Riforma costituzionale per Roma Capitale, dichiarazione del Presidente Meloni; La riforma per dare più poteri a Roma sembra già morta; Roma Capitale, primo via libera a riforma costituzionale. Pd si astiene, Meloni: Amarezza e stupore. Riforma di Roma Capitale: dopo l’astensione del Pd, sospeso il tavolo tecnico tra Governo e CampidoglioDopo l'astensione del Pd sul testo alla Camera, si fermano i lavori per il provvedimento: nessun voto in calendario e nessuna convocazione del tavolo tra ... fanpage.it Roma Capitale, la riforma spiegata semplice: cosa cambia per trasporti, quartieri e cittadiniRoma Capitale verso più poteri: dalla mobilità ai Municipi, ecco cosa prevede la riforma e cosa può cambiare per chi vive in città ... romait.it Primo via libera alla riforma costituzionale su Roma Capitale. L’Aula della Camera dei deputati ha approvato il provvedimento con 159 voti favorevoli, 33 contrari e 55 astenuti, aprendo l’iter che punta a rafforzare poteri, autonomia e ruolo istituzionale della citt - facebook.com facebook Ieri alla Camera il primo dei quattro voti sulla riforma costituzionale di Roma Capitale. Mentre il Pd si astiene, M5S e Avs votano contro, e dalla maggioranza arrivano stoccate al Sindaco di Roma, Azione ha votato sì. Nel merito. Senza calcoli e guardando unic x.com