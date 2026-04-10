Roma Capitale la riforma spacca-campo largo Dem verso l’astensione e poi Sì in seconda lettura M5s sul piede di guerra

La riforma di Roma Capitale sta creando divisioni all’interno delle forze politiche che sostengono l’attuale governo. Il Partito Democratico si è spostato verso l’astensione prima di approvare il testo in seconda lettura, mentre il Movimento 5 Stelle si oppone con decisione. La questione sta provocando tensioni tra i diversi schieramenti e mette in discussione l’unità della maggioranza.

La riforma di Roma Capitale si appresta a diventare una vera e propria mina per il campo largo. La legge costituzionale che si propone di assegnare maggiori poteri all’amministrazione capitolina, arriverà al voto in prima lettura alla Camera tra martedì e giovedì della prossima settimana, dopo il rinvio spinto dai dem per metterla al riparlo dagli strascichi del referendum sulla giustizia. «Volevano staccarlo un po’ dall’appuntamento elettorale, avevano questa esigenza. Ma in Aula il Pd voterà la riforma», azzardano da Fratelli d’Italia, che con il Pd romano e il sindaco Roberto Gualtieri ha fatto un lavoro di sponda per dare vita al testo.... 🔗 Leggi su Open.online

Avellino: Campo Largo all’orizzonte, Noi di Centro e M5S verso un’alleanza per le comunali.Avellino si prepara a una nuova fase politica, con il coordinatore regionale di Noi di Centro, Pasquale Giuditta, che rilancia con forza l'idea di un...

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Accordo FdI-Pd: riforma Roma Capitale rinviata per referendumI meloniani hanno bisogno dei voti dei dem per approvare la riforma costituzionale che farà legiferare il Campidoglio evitando un altro referendum ... ilfoglio.it

Roma Capitale, il campo largo si spacca sulla riforma dei poteri. E la discussione in aula slitta ancoraAvs e M5S hanno chiarito più volte di non essere d'accordo con l'intervento sulla Costituzione. Nel frattempo la discussione sul testo slitta a dopo Pasqua ... romatoday.it

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Confermato e in crescita l’apprezzamento di cittadini e turisti per il programma di eventi e aperture “Pasqua nei Musei”, promosso da Roma Capitale. Oltre 48mila i visitatori nei siti della cultura di Roma Capitale! Info ow.ly/S6z450YGxZG x.com